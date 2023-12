Na véspera de Natal, políticos do Acre compartilham mensagens e fotos; confira

Neste domingo (24), políticos do Acre utilizaram suas redes sociais para compartilhar mensagens natalinas com seus seguidores. Em meio às atividades políticas, figuras públicas como o governador Gladson Cameli e sua vice Mailza Assis dedicaram momentos para transmitir votos de esperança, solidariedade e alegria.

As postagens refletem não apenas a saudação festiva, mas também a busca por uma conexão mais próxima com o público durante as celebrações de Natal.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, separou algumas publicações. Veja as mensagens: