Ney em Alto Mar: veja 5 tretas que movimentaram o cruzeiro de Neymar

O cruzeiro do Neymar, que começou na última terça-feira (26/12), tem dado o que falar nas redes sociais. O jogador sempre está envolvido em polêmicas e não seria diferente no Ney em Alto Mar, tradicional evento promovido pelo craque. Teve presente milionário de investigado da Polícia Federal, suposta “secada” em Virginia Fonseca e até fã fazendo uma loucura pelo ídolo.

Confira 5 tretas que rolaram a bordo até o momento:

Presente milionário

Bruno Aleksander, mais conhecido como Buzeira, surpreendeu Neymar com um presente para lá de caro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o influencer deu um colar de ouro de R$ 2 milhões para o jogador. O rapaz, entretanto, foi citado em operação da PF sobre investigação de supostos jogos de loteria que fazia nas redes sociais, que contava com rifas e sorteios ilegais de artigos de luxo.

Buzeira publicou o momento em que dava o colar a Neymar no Instagram. “Presente do 00 para o 00 chefe. Falem bem ou fale mal, ninguém é igual Neymar, tem que respeitar”, legendou. Nas imagens, Neymar e um parça aparecem elogiando o cordão e ainda pedindo para utilizar.

A web pegou uma foto em que o craque aparece com uma corrente enorme no pescoço com o número zero. Bastou isso para que as brincadeiras começassem.

“Neymar fez uma corrente do número de Copas do Mundo que ele tem”, disse uma usuária do X (antigo Twitter). “Acho que ele está contando os dias que ficou sem trair”, brincou outra pessoa. “Não seria o número de vezes que ele foi eleito melhor jogador do mundo”, afirmou outro usuário.

Secada em Virginia

Um vídeo de Virginia Fonseca, sócia do jogador, rebolando até o chão no meio de uma roda de samba e levando uma “secada” do atleta virou assunto nas redes sociais nessa quinta-feira (28/12). Na gravação, a influenciadora se empolgou enquanto Neymar e os amigos cantavam a Dança do Bole-bole.

Muitos internautas questionaram onde estava o marido de Virginia Fonseca naquele momento e levaram o nome do cantor para os assuntos mais comentados do Twitter:

“Onde está o Zé Felipe?”, perguntou um. “Zé Felipe que se cuide, porque o jeito que o Neymar olhou pra Virginia dançando aqui, meu amigo”, apontou outro. “O grito ‘Virginia’ [dado por um dos cantores] era o Zé Felipe embaixo da mesa chamando 3x pra ver se ela voltava pra casa”, zoou um terceiro.

Joias roubadas?

MC Ryan, dono do hit Tubarão Te Amo, está no cruzeiro do Neymar, e revelou em seu Instagram, nessa quinta-feira (28/12), que algumas de suas joias sumiram a bordo. O funkeiro afirmou que uma de suas correntes com um pingente de tubarão, avaliada em cerca de R$ 70 mil, desapareceu.

“Salve família, maior neurose. Não estou achando umas correntes minhas aqui, principalmente a minha do tubarão”, contou, sem dar mais detalhes. Ryan também afirmou que pagará em dobro o valor da corrente a quem achar.

Fã da prancha

Paulo Vitor, de 20 anos, morador de Búzios (RJ), usou uma prancha de stand up paddle para chegar até o navio do craque. O homem trabalha em uma barraquinha de praia e pegou o equipamento emprestado para tentar se aproximar do ídolo, nessa quarta-feira (27/12), durante a passagem da embarcação por Búzios.