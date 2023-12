Nível do Rio Iaco aumenta quase 1 metro em 24 horas, mas continua abaixo da cota de alerta

O nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou aumento significativo nas últimas 24 horas. De acordo com a defesa civil municipal, nesta sexta-feira (8), a régua amanheceu medindo 4,33 metros. Ontem de manhã estava em 3,60 metros. Com isso, de ontem para hoje, a elevação no volume das águas foi na ordem de 73 centímetros.

O atual nível já possibilita a navegação por parte dos ribeirinhos, entretanto, é preciso redobrar os cuidados para evitar alagamentos de embarcações por conta de troncos de árvores existentes em alguns pontos.

Apesar desse aumento verificado no nível das águas, a situação em Sena Madureira não inspira cuidados para quem mora em regiões alagadiças, pois o índice ainda está bem abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros.

No mesmo período do ano passado, segundo dados da defesa civil, o nível do Iaco está em 6,54 metros, ou seja, mais elevado do que o verificado neste ano.