No Acre, colombianos são presos pela PRF tentando traficar mais de 125 kg de drogas

Durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-317, próximo ao município de Xapuri, no Acre, um casal de colombianos foram presos com mais de 125 kg escondidos no carro.

Ao todo, foram apreendidos 123 kg de skunk e 2,6 kg de haxixe. Os dois estavam em um carro com a placa da Colômbia. Na abordagem, o motorista e a passageira informaram que estavam indo para o Rio de Janeiro, em uma viagem de turismo. Porém, segundo a PRF, os dois apresentaram nervosismo durante o interrogatório.

Ao abrir o porta-malas do carro, os agentes sentiram um cheiro característico de drogas e, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, conseguiu apreender o entorpecente que estava oculto na parte traseira do carro.

Após ser preso, o homem informou que recebeu a droga em Medellín, Colômbia, e a levaria a carga até o Rio de Janeiro. O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Epitaciolândia. Os dois poderão responder por tráfico internacional.