No Acre, criança participa de ‘Cantata de Natal’ pela primeira vez e fala da emoção; confira

A moradora do bairro Esperança, Ana Liz Gonçalves Ramos, de 10 anos, participa pela primeira vez do especial ‘Cantata de Natal’, evento realizado pelo Governo do Acre com o apoio de parceiros, que acontece na noite desta sexta-feira (1), no Palácio do Rio Branco.

Ana Liz integra o grupo de mais de 130 participantes da Escola de Música Acreana, que se apresenta tradicionalmente nas comemorações natalinas do estado.

Em entrevista ao ContilNet, Ana Liz falou que é sua primeira vez participando do projeto e que está muito animada. Ela ainda comentou que o momento é importante para ela, que deseja mostrar seu talento. “Quero mostrar meu talento musical e porque eu amo cantar.”

A pequena acreana ainda aproveitou para deixar uma mensagem para os colegas da Escola de Música Acreana. Assista!”