No Dia do Fonoaudiólogo, Fundhacre destaca atendimento no complexo hospitalar

Os cuidados com os órgãos relacionados à fala e à audição são essenciais em todas as fases da vida, desde os primeiros meses de um bebê até a fase adulta. É por isso que o fonoaudiólogo é responsável pelo trabalho de habilitação e reabilitação da voz, atenção a distúrbios da audição, leitura e escrita.

Neste sábado, 9, comemora-se o Dia do Fonoaudiólogo. No Acre, a data é motivo de celebração com os avanços dos serviços de fonoaudiologia realizado na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

O serviço de Fonoaudiologia da Fundhacre oferece atendimento no Programa de Obesidade, nas enfermarias (para os pacientes internados), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital do Idoso (ambulatório com foco na terapia de fala e linguagem e enfermaria), no Programa de Reabilitação e Assistência aos Fissurados da Face (Praff) e na Reabilitação Vestibular, que atua na melhora e restauração do distúrbio de equilíbrio corporal.

Diariamente, cerca de trinta pessoas são atendidas por meio de consultas e exames no complexo hospitalar, além da assistência aos pacientes internados na unidade.

De acordo com Mirna Nemetala, responsável pelo serviço de fonoaudiologia da Fundhacre, é preciso que o paciente tenha hábitos saudáveis como não forçar a voz e ingerir bastante água, os quais são fundamentais para a manutenção da saúde vocal.

“Muitas pessoas acham que precisam somente de atendimento médico, mas tem situações em que um fonoaudiólogo é essencial para a melhora do diagnóstico. O atendimento é muito importante em todos os aspectos, e os hábitos saudáveis são benéficos para os pacientes”, frisou.

Raimundo Câmara, morador do município de Senador Guiomard, procurou a unidade após notar dificuldade na fala e realizou sua primeira consulta com a fonoaudióloga da Fundhacre. “Cheguei no hospital com problemas vocais que me atrapalhavam na comunicação. Tem sido uma experiência muito boa no atendimento. Acho essa profissão muito linda”, destaca o paciente.