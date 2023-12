Governo e Fecomércio preparam megaevento para o Réveillon da Família neste domingo

Na manhã ensolarada deste domingo, 31 de dezembro, o último dia do ano de 2023, o governador Gladson Cameli fez uma visita animada aos bastidores do tão esperado Réveillon da Família. A festança, que está nos últimos detalhes da organização, está marcada para acontecer no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, e promete uma noite de muita animação, segurança e comemoração para a chegada de 2024. O governo do Acre e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) estão à frente da programação que promete ser grandiosa com shows nacionais e queima de fogos.

A festividade terá início às 20h, com apresentações de bandas locais, seguidas pelo cantor Murilo Huff durante a virada do ano. O encerramento ficará por conta do renomado Tatau, ex-vocalista da Banda Araketu, às 4h da manhã de 1º de janeiro de 2024.

O governador expressou a gratidão pela dedicação de todos os envolvidos, ressaltando que o sucesso da equipe é o sucesso do Estado.

“Caros cidadãos do Acre, convido todos para o Réveillon da Família no Arena da Floresta. Será uma festa maravilhosa, repleta de simbolismo e alegria. Esta celebração é um agradecimento aos avanços do nosso estado em 2023. Participem e vamos juntos iniciar o novo ano com esperança e união. Conto com a presença de todos e um feliz 2024”, reforçou o governador durante a inspeção aos últimos detalhes da festa.

Destacando-se pela superestrutura montada na Arena da Floresta, com um imponente palco e uma espetacular queima de fogos para o momento da virada do ano, o evento promete encantar cerca de 50 mil pessoas. O governo do Acre investirá mais de R$ 580 mil na celebração, assegurando tanto segurança pública quanto privada.

Durante a virada, um espetáculo pirotécnico sem estampidos, em conformidade com a legislação estadual, iluminará o céu. Alimentos e bebidas serão comercializados por empreendedores da economia solidária, enquanto o público poderá levar geleiras, sendo proibida a entrada de garrafas de vidro, permitindo apenas latas e materiais descartáveis.

A solidariedade também está presente na celebração, com a solicitação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) para quem participar do evento nos estádios Arena da Floresta ou Arena do Juruá. O governo encerra o ano com números positivos e expressiva aprovação da população, celebrando não apenas o Réveillon, mas também um ano repleto de conquistas.

Estiveram acompanhando o governador o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanipal Mesquita, o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoro Kimpara, o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos, e o secretário adjunto da Secretaria de Governo, Luiz Calixto, todos envolvidos nos preparativos técnicos e fiscalização de segurança da festa.