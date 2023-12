Nota Legal Rondoniense: programa terá sorteio com meio milhão em prêmios

O Programa Nota Legal Rondoniense encerra o ano com a realização do sorteio especial de Natal, marcado para o dia 22 de dezembro, às 18 horas, no palco de apresentações da ‘Feira Natalina’, que acontece na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira. Durante o ano de 2023, o programa realizou pagamento de um total de 500 mil reais em prêmios.

O programa tem como objetivo conscientizar os cidadãos sobre a importância da nota fiscal, incentivando-os a solicitarem o documento em suas compras. Em contrapartida, oferece premiações, tanto aos consumidores quanto para as entidades sociais cadastradas. Com notas fiscais válidas de outubro a dezembro.

Após baixar o aplicativo Nota Legal Rondoniense e se cadastrar no programa, o consumidor, a cada R$ 50 em compras com CPF na nota, acumula bilhetes para os sorteios trimestrais. Além disso, nas compras acima de R$ 10, os consumidores concorrem a prêmios instantâneos, variando de R$ 50 a R$ 500.

O Sorteio de Natal é o evento mais aguardado. Este ano, com prêmios totalizando R$ 500 mil. Ao todo, 50 pessoas serão contempladas, aumentando as chances à medida que os consumidores acumulam bilhetes com suas compras. As categorias de prêmios incluem:

– 20 pessoas ganharão R$ 5 mil;

– 15 pessoas ganharão R$ 10 mil;

– 10 pessoas ganharão R$ 15 mil; e

– 5 pessoas ganharão R$ 20 mil.

Para ter a chance de se tornar um dos ganhadores, os consumidores devem colocar o CPF na nota a cada compra, acumulando assim os bilhetes. Além disso, as raspadinhas do programa terão um reforço de prêmios, tornando as chances de ganhar, ainda mais fácil.