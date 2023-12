Nova onda de calor que entra no país deve chegar ao Acre? Veja previsão

Uma nova onda de calor chegará ao Brasil nesta quinta-feira (14). Em virtude das altas temperaturas que atingirão alguns estados, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo.

O Acre não será atingido pelas altas temperaturas, que poderão ultrapassar os 40ºC em alguns estados no próximo final de semana. Segundo o Inmet, o aviso está relacionado não somente às altas temperaturas, mas também à duração do fenômeno.

Previsão para a semana no Acre

De acordo com a previsão publicada pelo meteorologista Davi Friale em seu site, O Tempo Aqui, as temperaturas máximas no Acre não devem passar dos 34ºC nesta semana.

Ainda segundo Friale, a semana será marcada por chuvas intensas, principalmente no final de semana. “Em alguns dias, poderão ocorrer chuvas intensas em qualquer município do estado, principalmente no próximo fim de semana, podendo causar transtornos à população, com inundação de ruas e transbordamento de pequenos córregos”, diz a publicação.

Previsão para o restante do país

A massa de ar quente atingirá grande parte do Centro-Sul do país, chegando também a maior parte do Centro-Oeste, Sudeste, alguma áreas do Norte e Nordeste.

O Rio Grande do Sul, que ainda não teve onda calor intenso na primavera, também pode atingir máximas elevadas com a chegada da nona onda de calor no ano. O aviso emitido pelo Inmet contempla os estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal.

O alerta inicia nesta quinta-feira (14) e tem validade até o domingo (17). A previsão é que toda a área demarcada pelo Inmet tenha temperaturas 5º C acima da média por um período de três a cinco dias.

Cuidados para se proteger do calor

A ingestão de água é fundamental para que o nosso corpo possa manter a temperatura ideal de funcionamento. Além disso, o uso do filtro solar também é indispensável, devendo ser aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol para que seja absorvido e reaplicado a cada duas horas em que permanecer ao sol.

Outros cuidados que podem ser adotados durante as altas temperaturas são:

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

– A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

– Use chapéus e óculos escuros;

– Proteja as crianças com chapéu de abas.