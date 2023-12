Nude, haters e drogas: entenda o término de Whindersson e Luísa Sonza

Se Eu Fosse Luísa Sonza, série documental sobre a vida e carreira da artista, estreou nesta quarta-feira (13/12) na Netflix. Na produção, a presença de Whindersson surpreende, principalmente por conta dos relatos do humorista sobre o fim do casamento com a cantora.

Os dois se casaram, ainda jovens, e sofreram com os haters da internet. De início, Luísa Sonza e Whindersson foram massacrados pelos internautas por conta do relacionamento. Mesmo com as críticas, os dois se amavam.

“Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje”, conta a cantora em trecho do primeiro episódio.

Paranoias do casal

A relação, entretanto, começou a ruir quando Sonza teve um nude vazado no próprio Instagram. Segundo relatos, a cantora entrou em uma paranoia e passou a desconfiar das pessoas próximas. Whindersson, por sua vez, chamado de corno, também sofreu com o caso e acabou piorando sua saúde mental após uma turnê mundial.

O humorista relata que voltou “maluco, paranoico da cabeça” após uma passagem por Moçambique, onde teve um choque de realidade com a desigualdade social. “Voltei com a síndrome de que não merecia o que tinha, que a vida não fazia sentido”, relembra.

Motivado pela tristeza, ele começou a usar drogas e se distanciou de Sonza. “Usava droga porque queria, aquela ilusão de ser divertido. Só queria que os dias passassem. Estava meio perdido”, comenta.

Apesar de ambos estarem com problemas explícitos, a cantora afirma que não queria deixar Whindersson desamparado. Mesmo assim, começou a sofrer mais hate. “As pessoas vinham falar da saúde do Whindersson. Eu era culpada pela depressão dele, meu hate, tudo era culpa minha.”

O fim definitivo

A relação continuou, mas a paixão não estava presente, motivando o término definitivo. “Eu vi que estava assim meio… Já não conversava, não tinha mais aquela vontade. A gente dormia junto, tinha tudo que um casal fazia, menos o amor do casal”, confessa Whindersson.

Apesar do término conturbado, Sonza guarda carinho pelo ex-marido. “Todo mundo falava que eu era interesseira e que o Whindersson era um corno. A gente tinha uma vida muito exposta, mas era ótimo. Foi lindo, eu amei meu casamento com o Whindersson.”