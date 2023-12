‘Ônibus do Papai Noel’: conheça as rotas do transporte coletivos com decoração natalina

No fim do ano as crianças costumam esperar pelo trenó do Papai Noel, mas em Porto Velho, os veículos mais esperados dessa época são outros: os ônibus decorados com iluminação de Natal.

Nas paradas de ônibus, não tem como não notar eles chegando, decorados com iluminação de LED e adesivos comemorativos nos vidros. São pelo menos 10 veículos decorados que levam alegria à população da capital.

De acordo com a Prefeitura de Porto Velho, as linhas beneficiadas são: