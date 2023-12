Oposição diz que emendas precisam ser inseridas na LOA antes de ser aprovada

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) se prepara para votar a Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício financeiro do ano que vem.

A previsão do Governo do Estado é gastar mais de R$ 10 bilhões em 2024. Antes de ser votada, o texto da LOA será discutido nas comissões em conjunto da Casa.

O líder da Oposição na Aleac, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), lembrou que as emendas propostas nas reuniões e audiências públicas recentes, precisam ser incorporadas no texto original da LOA.

“O projeto de lei orçamentária precisa ser alterado. Existem uma série de demandas que cabem dentro do orçamento, que podem ser carimbadas com alguns recursos. As diversas emendas que estão sendo apresentadas, ao invés de ferir o orçamento, melhoram e muito. Não vai dar nenhum prejuízo para áreas que o Governo estabeleceu como prioridade”, disse ao ContilNet.

A previsão é de que a LOA seja discutida nas comissões nesta quarta-feira (13) e votada ma sessão ordinária de quinta-feira (14).