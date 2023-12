Pais são presos por manter filho de 6 anos enjaulado dentro de casa

O departamento de polícia de Gainesville (Flórida) prendeu um casal que mantinha o filho de 6 anos em uma jaula dentro de casa. Dustin Huff, 35, e Yurui Xie, 31, deixavam a criança presa enquanto iam ao trabalho. Eles agora respondem acusações por abuso infantil e negligência parental.

À imprensa, o Departamento de Crianças e Famílias da região informou que o menino ficava preso no equipamento durante a noite até às 7h, horário no qual ia para a escola. O garoto contou que, nesse período, era obrigado a usar fraldas e só poderia ir ao banheiro durante o tempo em que não estava aprisionado.

A criança revelou aos investigadores que, assim que chegava da escola, a mãe a colocava na gaiola. A moça, então, saía de casa e deixava o filho sozinho e enclausurado. O pequeno expôs que o irmão também havia sido colocado numa gaiola no armário do banheiro da residência. Os policiais realmente encontraram no cômodo um berço virado de cabeça para baixo e usado como jaula.

Xie disse aos policiais que o filho tem Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e é desobediente. Eles tentaram encontrar uma creche para a criança, mas não conseguiram devido ao comportamento dela. Ela afirmou que o coloca na prisão durante as pausas do trabalho e que ele não permanecia nela por mais do que algumas horas.

Ambos os pais são funcionários da Universidade da Flórida. Eles estão presos no Gabinete do Xerife do Condado de Alachua (Florida) sob fiança de US$ 600 mil. “Eu não queria causar problemas a ninguém. Só não queria mais ficar na jaula”, disse.