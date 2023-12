O Palmeiras é campeão brasileiro! Na noite desta quarta-feira (6), na última rodada do Brasileirão, o Alviverde empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 com gols de Endrick e Nikão e ficou com a taça.

Este é o 12º título brasileiro palmeirense na história, o segundo em sequência. Desta vez, com um gosto especial depois da arrancada heroica nas rodadas finais.

Para conquistar o título, a missão não era tão difícil. Um simples empate garantiria o título, mas, em caso de derrota, o saldo de gols tinha diferença de oito para o 2º colocado Atlético-MG.

Quando a bola rolou, o Cruzeiro teve o domínio das ações desde o início, mas o Palmeiras era quem mais levava perigo nos contra-ataques.

Mas não foi assim que o gol saiu. Aos 20 minutos, Lucas Silva errou passe na saída de bola, deixou nos pés de Endrick, que driblou Rafael Cabral e abriu o marcador.

Depois disso, a Raposa voltou a mandar em campo – e o empate por pouco não saiu. Quatro minutos depois, Bruno Rodrigues arriscou de bicicleta, mas Weverton fez a defesa.

Aos 38, em cruzamento na pequena área, Fernando Henrique tinha o gol aberto, mas sucumbiu à pressão da marcação e chutou para fora.

Na etapa final, o ritmo da partida ficou mais lento. A primeira grande chance foi aos 21 minutos, quando Raphael Veiga encarou a marcação de Robert e João Marcelo, cortou duas vezes e obrigou Rafael Cabral a impedir um golaço.

Mas o Cruzeiro não estava desligado. Aos 34, depois de bela jogada de Matheus Pereira, Nikão tocou no cantinho e empatou o duelo.

