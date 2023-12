Passageiro tem surto, é contido com fita adesiva e retirado de voo do Rio para Miami

Tripulantes tentaram imobilizá-lo com uma fita adesiva. Aos berros, chegou a dizer: “Eles estão me matando”.

Médicos que estavam no voo verificaram que a pupila do passageiro estava bem dilatada. O avião fez um pouso de emergência em Manaus, onde o homem foi retirado por policiais. De acordo com relatos, foram cerca de duas horas de tensão no voo, que decolou do Rio na noite de sexta-feira.