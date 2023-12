Perigo: jovem arrisca a vida saltando de ponte recém-inaugurada em Sena; VÍDEO

A ponte Frei Paolino Maria Baldassari, inaugurada recentemente em Sena Madureira pelo Governo do Estado, tem se tornado um grande atrativo, recebendo visitas diariamente. O local tem sido palco também de uma ação perigosa por parte de alguns jovens.

Nesta quarta-feira (20), um morador foi filmado pulando de cima da ponte dentro do Rio Iaco. Pelo o que ficou comprovado, o rapaz não sofreu nenhuma consequência por conta do salto e conseguiu sair para a margem do rio tranquilamente. Mesmo assim, as autoridades advertem que esse tipo de comportamento deve ser evitado em decorrência dos riscos existentes.

Veja vídeo: