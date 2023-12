Pescador segura peixe-elétrico e fica paralisado após choque; vídeo

Jorge e os amigos estavam em um igarapé na vila Campos Novos, município de Iracema, Sul de Roraima. O caso foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o momento em que amigos puxam a rede e se deparam com o peixe. Jorge então se aproxima e pega o poraquê com a mão, antes de cair na água logo em seguida. Ele precisou ser salvo por um amigo.

Veja:

⚠️ Pescador segura peixe-elétrico e fica paralisado após choque. pic.twitter.com/4xO1rxgFF6 — Metrópoles (@Metropoles) December 23, 2023

Depois do susto, Jorge contou que está acostumado a fazer “brincadeiras” do tipo e, como pescador, já pegou o peixe com as mãos, mas a situação nunca tinha sido tão grave. Ainda assim, ele não precisou ser levado ao hospital.