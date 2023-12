PL do empréstimo de R$ 150 milhões de Bocalom chega à Câmara e pode ser votado nesta quarta

A Prefeitura de Rio Branco entregou na Câmara dos Vereadores, na manhã desta quarta-feira (6), o projeto de lei que prevê empréstimo de aproximadamente R$ 150 milhões a serem utilizados na ampliação do programa Asfalta Mais Rio Branco.

Após a chegada do PL, os vereadores suspenderam a sessão temporáriamente e estão em reunião na Câmara. A possibilidade é que o projeto possa ser votado ainda hoje.

Em entrevista coletiva na última terça-feira (5), o prefeito de Rio Branco se mostrou otimista quanto a aprovação do projeto de lei.

“Isso deve ajudar, pois além dos R$ 50 milhões em recursos próprios, se colocarmos mais R$ 150 do empréstimo poderemos aumentar em até três vezes o que a gente ia fazer”, ressaltou.

No dia 14 de novembro os parlamentares resolveram aprovar um PL no valor de R$ 11 milhões, que concede aumento no subsídio do transporte público da capital por 12 meses.

A prefeitura chegou a enviar um projeto na semana anterior à aprovação, no qual pedia autorização para contratação de um empréstimo no valor de R$ 41 milhões, destinado à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans). Em seguida, a própria gestão decidiu retirar o PL de pauta.