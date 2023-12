Placa do século XV encontrada na Alemanha traz mensagem de maldição invocando Satanás

Um achado curioso na Alemanha mostra que desejar o mal a alguém é algo bem antigo. Arqueólogos encontraram uma placa de chumbo que acreditam ser uma maldição medieval que invoca Belzebu (Satanás) contra duas pessoas.

Segundo o site de notícias científicas LiveScience, à primeira vista, os pesquisadores acharam que se tratava de um “pedaço qualquer de metal”, uma espécie de sucata antiga, já que foi encontrado no fundo de uma latrina em uma escavação arqueológica em Rostock, cidade que fica no norte da Alemanha.

No entanto, assim que desdobraram a placa, os cientistas perceberam que o artefato, datado com sendo do século XV, continha uma mensagem enigmática gravada em letras góticas. O texto diz: “Sathanas taleke belzebuk hinrik berith”. De acordo com o site científico, a frase foi decifrada como sendo uma maldição dirigida a uma mulher chamada Taleke e a um homem chamado Hinrik (Heinrich), invocando Belzebu (Satanás) e Berith (um espírito demoníaco).

Embora seja muito difícil descobrir quem eram essas pessoas, os arqueólogos acreditam que alguém queria romper o relacionamento entre Taleke e Heinrich, talvez por um amor não correspondido ou mesmo por uma crise de ciúmes.

Encontrar a placa de chumbo dobrada no fundo de uma latrina não surpreendeu os pesquisadores, revela o LiveScience, já que, historicamente, tabuletas com maldições foram colocadas em locais difíceis ou impossíveis de serem encontradas por aqueles que foram amaldiçoados.