Pliossauro: o ‘monstro marinho’ gigantesco cujo crânio fossilizado foi encontrado no Reino Unido

O pliossauro era uma máquina de matar e, com 10 a 12 metros de comprimento e quatro poderosos membros em forma de nadadeira para se impulsionar em alta velocidade, tornou-se um grande predador dos oceanos, dizem os especialistas.

“O animal era tão grande que acho que teria sido capaz de atacar qualquer coisa que tivesse a infelicidade de estar no seu espaço”, diz Andre Rowe, da Universidade de Bristol, na Inglaterra.

Tudo começou com uma descoberta casual durante um passeio por uma praia perto da Baía de Kimmeridge, na famosa Costa Jurássica do sul da Inglaterra, considerado Patrimônio da Humanidade da Unesco, o braço da ONU para educação, ciência e cultura.

Amigo e colega entusiasta de fósseis de Steve Etches, Phil Jacobs, encontrou a ponta do focinho do pliossauro caído no cascalho. Não conseguiu carregá-lo sozinho devido ao peso, então, chamou Steve, e a dupla montou uma maca improvisada para levar o fóssil para um local seguro.