Polícia apreende adolescente com escopeta e terçado no interior do Acre

O trabalho exitoso da Polícia Militar, realizado neste sábado (2), evitou que os moradores do bairro Segundo Distrito, em Sena Madureira, que trafegam pela estrada Mário Lobão fossem assaltados. Durante patrulhamento no local, os PMs apreenderam um adolescente que estava armado, se preparando para abordar as pessoas e subtrair seus bens.

De acordo com a capitã Ivanise Pontes, comandante da PM em Sena Madureira, a equipe desempenhava o policiamento pela estrada Mário Lobão, que dá acesso ao Segundo Distrito, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir e foi para área de mata. O outro foi alcançado pelos PMs.

Em poder do adolescente, os policiais apreenderam uma arma de fogo, do tipo escopeta, calibre 32 e um terçado. Em conversa com os PMs, ele confessou que estava na referida estrada justamente para abordar os moradores e cometer assaltos.

Na semana passada, duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta foram interceptadas pelos criminosos. Uma das vítimas teve o celular roubado.