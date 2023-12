Polícia do Acre prende suspeito de matar mulher a tiros em Rondônia

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Capturas (Necap), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), cumpriu um mandado de prisão nesta sexta-feira (29). Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais J.M.S.N., suspeito de assassinar Maria Francisca Messias do Nascimento, de 44 anos, no dia 22 de dezembro, em Candeias do Jamari, município de Rondônia.

O homem foi preso no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco e representa um desfecho importante nas investigações do crime ocorrido em território rondoniense.

Segundo informações da polícia, o suspeito estava foragido desde o ocorrido e foi localizado graças ao trabalho dos agentes do Necap.

Entenda o caso

Maria Francisca Messias do Nascimento foi vítima de disparos de arma de fogo, no dia 22 de dezembro. O suspeito, após a prisão, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população e do trabalho integrado entre os núcleos especializados para garantir a segurança e a paz nas comunidades locais.