Polícia Militar recupera carga roubada e prendem quadrilha em Rio Branco

Uma ação de agentes da Polícia Militar (PMAC) neste sábado (23) resultou na recuperação de uma carga roubada e na prisão de quatro assaltantes, na Travessa Céu Azul, no ramal do Canil, região do Segundo Distrito, em Rio Branco (AC)

A ocorrência policial foi desencadeada após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) receber um chamado de roubo no ramal do Canil. A primeira informação indicava que uma dupla em uma motocicleta, armada, havia acabado de cometer um assalto na área.

Ao chegarem ao local indicado, a equipe do segundo batalhão confirmou a veracidade das informações. Operadores de segurança obtiveram a informação de que um caminhão de bebidas havia sido roubado por homens armados e estaria nas proximidades. Os militares adentraram o ramal e encontraram o caminhão, onde as vítimas, motorista e passageiro, relataram que a carga de cervejas foi levada pelos criminosos em um veículo do tipo Volkswagen Voyage preto.

Persistindo nas buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado no assalto abandonado próximo a uma residência. Ao se aproximarem da casa, observaram comportamento suspeito por parte da moradora, Valcilene Silva. Questionada sobre a presença de estranhos, a dona da residência indicou aos policiais que algo estava errado. Diante disso, os agentes solicitaram que ela saísse da casa e se afastasse.

Em um momento de tensão, os militares, cientes de que os criminosos estavam armados dentro da residência, realizaram um cerco e efetuaram uma varredura no imóvel. Os quatro suspeitos foram encontrados trancados no banheiro da casa.

A Polícia Militar deu ordens de rendição, culminando na prisão dos quatro assaltantes. Posteriormente, eles foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram ouvidos pelo delegado plantonista e, em seguida, foram submetidos a audiência de custódia.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma arma de fogo do tipo escopeta, utilizada na ação criminosa. Além disso, o veículo empregado no crime foi apreendido, e a carga de cerveja foi recuperada com sucesso.