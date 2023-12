População indígena do Acre aumentou de mais de 80,3%, diz novo censo do IBGE

O número de acreanos que se autodeclaram indígenas aumentou 80,3% desde 2010, segundo divulgado pelo Censo 2022, nesta sexta-feira (22), realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ao todo, são 1,1% de indígenas no estado e o município de Santa Rosa do Purus, é o único com predominância indígena, com 63,26% de seus habitantes.

O aumento no estado foi o segundo maior da pesquisa, ficando atrás apenas do Amazonas com seus 167,5%. A capital Rio Branco teve 0,5% de autodeclarados de pessoas indígenas.

Em comparação com outras cores e raças, segundo o IBGE, o Acre possui 21,4% de brancos, 8,6% de negros, 0,2% de amarelos e 66,3% de pardos – o maior grupo autodeclarado, assim como na região Norte e no país inteiro.

De acordo com o IBGE, somente em 1991, os critérios de autodeclaração foram consolidados como “cor ou raça”, data que começou a série histórica. O conceito de raça vai além da pigmentação da pele, abrange também a identidade, como origem familiar e contexto social.

Terras Indígenas no Acre

No Acre, são 35 terras indígenas reconhecidas pelo governo federal. Desse total, 24 já estão devidamente regularizadas e demarcadas.

De acordo com a Comissão Pró-índio do Acre, a área total das 35 TIs correspondem a 14,56% de todo o estado do Acre e as populações indígenas somam aproximadamente 23 mil pessoas. Além disso, são 15 povos – entre eles o povo Kuntanawa que vive na Reserva Extrativista (Resex) Alto Juruá – cujas línguas pertencem a três famílias linguísticas (Pano, Aruak e Arawá), mais os grupos de índios isolados, ainda não identificados, e um grupo de recente contato.

Matéria produzida sob supervisão do editor-chefe do site, Everton Damasceno.