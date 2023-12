Prefeitura e Acisa anunciam concurso de Natal com prêmios que ultrapassam R$ 100 mil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), anuncia novas categorias adicionadas ao Concurso de Ornamentação do Natal de Vida, Esperança e Dignidade. Os bares e restaurantes, e comércio em geral foram as duas categorias adicionadas, com total de R$ 45 mil em prêmios para cada.

“Nosso objetivo é fomentar o comércio, e nada melhor que o melhor mês do comércio varejista e atacadista, que é dezembro. Queria parabenizar o prefeito por essa atividade que vamos fazer em conjunto”, disse Rutenir Guerra, representante da Federacre.

O presidente da FGB, Anderson Nascimento, afirmou que o concurso foi pensado com carinho e amor, pensando na população em geral e também nos empresários. Além disso, Anderson também afirmou que a Prefeitura de Rio Branco cogitou trazer uma atração nacional para o Réveillon, mas optou por manter os recursos no Acre com a contratação de artistas e bandas locais.

O concurso foi dividido em duas fases, para a população, sendo a primeira anunciada na última segunda-feira (4), com diversas categorias para a população, como ruas, casas e residências, carros antigos, carros comuns, motocicletas e bicicletas, além das fotografias amadoras e profissionais. Agora com o acréscimo da segunda fase, o valor da premiação chega a R$ 300 mil.

A segunda fase atende o lado empresarial de Rio Branco. Segundo Marcelo Moura, presidente da Acisa, o concurso visa promover o espírito natalino e envolver toda comunidade de Rio Branco e as categorias bares e restaurantes, e comércio em geral estão incluídas. Os bares e restaurantes serão premiados com R$ 20 mil o primeiro lugar, R$ 15 mil o segundo lugar e R$ 10 mil para o terceiro lugar. Os mesmos valores serão premiados na categoria comércio em geral. Serão R$ 45 mil em prêmios para cada categoria.

Para participar, os estabelecimentos precisam estar em dia com o IPTU e com o alvará de funcionamento. O período de avaliação será de 16 a 28 de dezembro e a premiação acontecerá dia 30 de dezembro, a partir das 18h, na Praça da Revolução.

As inscrições seguem até o dia 12 de dezembro e o site para inscrição é o federacre.org. Serão R$ 300 mil em prêmios.

Veja os valores de cada categoria:

Casas e Residências

Nº máximo de 10 casas inscritas por regional:

10 Regionais participantes

100 casas participantes

03 casas premiadas por regional

1º Lugar R$ 4.000,00

2º Lugar R$ 3.000,00

3º Lugar R$ 2.000,00

Premiação total R$ 90.000,00

Carros Antigos

1º Colocado R$ 5.000,00

2º Colocado R$ 4.000,00

3º Colocado R$ 3.000,00

4º Colocado R$ 2.000,00

5º Colocado R$ 1.000,00

6º ao 10º Colocado R$ 1.000,00

Premiação total R$ 20.000,00

Carros Comuns

1º Colocado R$ 5.000,00

2º Colocado R$ 4.000,00

3º Colocado R$ 3.000,00

4º Colocado R$ 2.000,00

5º Colocado R$ 1.000,00

6º ao 10º Colocado R$ 1.000,00

Premiação total R$ 20.000,00

Bicicletas

1º Colocado R$ 1.500,00

2º Colocado R$ 1.100,00

3º Colocado R$ 1.000,00

4º Colocado R$ 900,00

5º Colocado R$ 800,00

6º Colocado R$ 600.00

7º Colocado R$ 500.00

8º Colocado R$ 400.00

9º Colocado R$ 300.00

10º Colocado R$ 200.00

Premiação total R$ 7.300,00

Ruas

Nº máximo de ruas inscritas por regional: 05

10 Regionais participantes

01 Rua campeã por regional

Valor da premiação de cada rua campeã: R$ 4.000,00

Premiação de R$ 1.000,00 para o presidente de bairro da rua campeã por regional

Premiação total: R$ 50.000,00

Motocicletas

1º Colocado R$ 3.000,00

2º Colocado R$ 2.500,00

3º Colocado R$ 2.000,00

4º Colocado R$ 1.500,00

5º Colocado R$ 1.000,00

6º ao 10º Colocado R$ 500,00

Premiação total R$ 12.500,00

Fotografias Profissional e Amadora

Será conduzida pela Diretoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Premiação total: R$ 10.800,00

Bares e Restaurantes

1º Colocado R$ 20.000,00

2º Colocado R$ 15.000,00

3º Colocado R$ 10.000,00

Premiação total R$ 45.000,00

Comércio em Geral

1º Colocado R$ 20.000,00

2º Colocado R$ 15.000,00

3º Colocado R$ 10.000,00

Premiação total R$ 45.000,00