PRF e Ibama apreendem madeira irregular e resgatam mais de 90 animais em operação no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a Operação Samaúma no Acre entre os dias 11 e 19 de dezembro. A meta principal da Operação foi intensificar a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais de modo contínuo com enfrentamento aos crimes ambientais na Região da Amazônia Legal.

Após capacitar os policiais no I Curso de Fiscalização Ambiental (CFAM), na Universidade Corporativa (UniPRF), em Florianópolis (SC), a PRF desenvolveu ações repressivas no Acre, em especial contra o escoamento ilegal de produtos florestais, além do tráfico de animais silvestres e a fiscalização de emissões veiculares.

A fase prática foi oportunidade para a Instituição fomentar e promover a capacitação do efetivo regional nas fiscalizações ambientais, com apoio e integração de PRFs lotados em outros estados da federação e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Na Operação Samaúma 2023 foram abordadas 103 pessoas, sendo 5 detidas por crimes ambientais, 54 veículos foram fiscalizados, 4 pneus foram apreendidos como contrabando/descaminho, 92 animais foram resgatados, 4 motosserras apreendidas e 50 m³ de madeira irregular apreendida.