Primaverense joga com resultado e é campeão da 10ª Copa Masters

Depois de vencer a equipe de Boca do Acre por 1 a 0 no interior do Amazonas, o Primaverense empatou com os amazonenses nesse sábado, 30, no Florestão, por 1 a 1 e conquistou o título da 10ª Copa Masters Sub-40 de Futebol. A competição foi organizada pela coordenadoria de Esporte do Estado e contou com a participação de 18 equipes.

“Realizamos uma competição com jogos em Rio Branco, Senador Guiomard, Porto Acre e Boca do Acre. Conseguimos movimentar mais de 700 pessoas de maneira direta com o evento e isso mostra a grandeza da competição”, disse o professor Marcelo Fontenele, um dos componentes da equipe de organização.

5 mil

Além do troféu pelo título, o Primaverense recebeu um prêmio de 5 mil reais pela conquista, “Dividimos uma premiação de 9 mil reais entre os três primeiros colocados. Fizemos um dos melhores eventos da temporada”, avaliou Marcelo Fontenele.

Ney promete mais apoio

O secretário adjunto de Esporte, Ney Amorim, acompanhou a decisão da Copa no Florestão e prometeu mais apoio para as competições amadoras e comunitárias. “Estamos iniciando um trabalho, mas temos metas bem definidas para os próximos três anos. Queremos aumentar os investimentos e melhorar o esporte acreano”, afirmou Ney Amorim.