Professor do Ifac acusado de torturar aluno é preso após se entregar à polícia

O professor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Uilson Matter, acusado de torturar um aluno do campus Xapuri, no interior do Acre, foi preso na tarde desta quinta-feira (14), depois de se entregar à Polícia Civil.

SAIBA MAIS: “Dei uma pisa grande nele”, diz professor do Ifac acusado de amarrar e torturar aluno; ÁUDIO

Uilson teria deixado o aluno responsável por sua propriedade durante uma viagem, o que culminou em um incidente grave. Durante a ausência do professor, uma bicicleta desapareceu, e ao retornar, o professor foi acusado de coagir, amarrar, drogar e infligir violência física e psicológica ao aluno, configurando uma série de crimes, incluindo abuso físico e psicológico.

De acordo com informações divulgadas pelo site AC24horas, o docente se submeteu a alguns exames no hospital regional, acompanhado de agentes da polícia. No local, ele optou por se manter em silêncio.

O caso foi relatado à polícia, com registro de Boletim de Ocorrência e exame de corpo de delito realizado pela mãe do jovem.

O professor teria influenciado os funcionários da portaria para impedir o acesso do aluno ao campus.

Em nota, a instituição afirma que está ciente do caso e que adotou as medidas pertinentes, afastando o docente preventivamente. “Diante da gravidade do ocorrido, o Ifac está tomando as medidas necessárias para esclarecer os fatos e garantir a integridade e segurança de sua comunidade acadêmica”, destaca.