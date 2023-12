PSD municipal confirma apoio à reeleição de Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul

O prefeito Zequinha Lima obteve do diretório municipal do PSD de Cruzeiro do Sul, apoio à sua reeleição. A continuidade da parceria política foi tratada na tarde desta quarta-feira (6), quando Zequinha Lima acompanhado do secretário de relações institucionais, José Maria Freitas, e da secretária de empreendedorismo, turismo e inovação, Gleciane Cruz, se reuniu com a diretoria do partido e alguns filiados para definir os rumos das eleições municipais de 2024.

O partido do senador Sérgio Petecão é um aliado de Zequinha desde a disputa das eleições municipais de 2020 e mantém a indicação da secretaria de empreendedorismo turismo e inovação.

Os dois vereadores do PSD são da base política de Zequinha na Câmara Municipal: Clerton Souza e Betão da BR, que a gestão sempre prestigia em ações e eventos.

A gestão conta com o apoio do próprio senador Sérgio Petecão que desde o primeiro ano do mandato de Zequinha tem destinado emendas que contemplam diversas áreas da administração: saúde, obras, produção rural e outras.

Luís Jr., presidente do Diretório Municipal do PSD de Cruzeiro do Sul, que recepcionou o prefeito e a comitiva de secretários, avaliou a gestão como positiva.

“O prefeito Zequinha sempre foi um bom aliado e amigo. Temos dois vereadores, dois representantes: Betão da BR e Clerton Souza, que fazem um trabalho exemplar com o prefeito Zequinha, que está trabalhando muito dentro da gestão. Acho que nós, como colaboradores, estamos do lado certo. Zequinha está fazendo um ótimo trabalho dentro da cidade de Cruzeiro do Sul, com muitas obras. Com essa reunião que tivemos aqui nos enchemos de esperança porque são muitos projetos, muitas obras para entregar nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. O prefeito nos deu boas notícias de recursos que ainda estão por vir e fico feliz em ver como moradores de Cruzeiro do Sul”, destacou.

O vereador Clerton Souza também tem sido um importante aliado, apresentado projetos na câmara que beneficiam a população e que têm sido acolhidos pela gestão.

“Uma das bandeiras de luta do PSD é a inclusão social. Este trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, temos reafirmado esse compromisso na câmara municipal e, graças a isso, levando estas demandas ao executivo, temos tido êxito em várias ações que nos propomos a fazer

Estamos aqui nesse debate conversando, dialogando para estas futuras parcerias porque já 2024 ocorrem as eleições municipais. Temos dois vereadores da base, uma secretaria à disposição do partido, secretaria de empreendedorismo e turismo. Acredito nesta continuidade desta parceria com a gestão municipal. Hoje a gente caminha ao lado da gestão municipal, juntamente com nossa diretoria, orientados pela presidente Jr. e fazemos parte da base,” pontuou o parlamentar.

O prefeito Zequinha reconheceu e agradeceu pela parceria com o PSD.

“Ninguém faz nada sozinho e para nós é uma honra termos o PSD como aliado. PSD do senador Petecão que tanto tem ajudado Cruzeiro do Sul com emendas, que sempre está presente e que tem um carinho pela nossa região. PSD do vereador Clerton que tem uma atuação na área da juventude, da cultura e do cuidado com as pessoas mais necessitadas, do vereador Betão da BR que representa tantas famílias de trabalhadores da zona rural e da nossa secretária Gleiciane que tanto nos orgulha com as ações da secretaria. Por isso, é muito bom saber que estaremos juntos em 2024 e que tanto a gestão poderá contar com o apoio do PSD, quanto o PSD vai poder continuar contando com a nossa gestão para fazer o melhor pelas pessoas de Cruzeiro do Sul”, concluiu.