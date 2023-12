Quem é a esposa de bicheiro que fez suruba e virou Rainha da Mocidade

Fabíola de Andrade, esposa do bicheiro Rogério de Andrade que ficou famosa após vazamento de um vídeo onde ela aparece participando de uma suruba com seguranças do marido, foi eleita a Rainha de Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.

A menos de três meses do Carnaval 2024, Fabíola faz aulas de dança para afinar o samba no pé e mandar bem no posto desejado. Em suas redes sociais, a influencer tem compartilhado detalhes da rotina, que inclue uma dieta restrita para chegar “em forma” na Sapucaí. Ao fazer o anúncio nas redes sociais, a escola lembrou que a esposa do bicheiro tem uma história e carreira na escola de samba, tendo sido musa do Carnaval de 2016.

Apesar disso, o nome de Fabíola gerou polêmica. Isso porque o seu marido, Rogério de Andrade, é um dos contraventores retratados na série Vale o Escrito — A Guerra do Jogo do Bicho, do Globoplay. Independente da opinião pública, a influencer fez questão de denotar sua lealdade ao aparecer no ensaio da Mocidade vestindo uma coleira com o nome do amado.

Suruba com seguranças do marido

O nome de Fabíola e de Rogério de Andrade ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais quando um vídeo de 2019, onde ela aparece participando de uma suruba com seguranças do marido, vazou. Nas imagens, ela aparece nua, em diversas posições, fazendo sexo com dois homens enquanto um terceiro gravava. Após a repercussão, o casal revelou que foi o próprio bicheiro que filmou a cena e que tudo não passava de um fetiche de marido e mulher.

Na época em que o vídeo vazou, a celebridade disse que se trancou em casa, com vergonha da exposição. “Foi horrível, eu fiquei muito mal. Mas aí eu segui o caminho que meu marido sugeriu: A gente tem que enfrentar o problema, as pessoas vão criticar, não vão virar a página de uma hora para a oura. Mas isso é problema nosso e ninguém tem nada a ver com isso”.