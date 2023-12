Raimundo Neném ressalta união entre Prefeitura e Câmara na realização de obras

O vereador Raimundo Neném (PSB), presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet na noite desta segunda-feira (18) destacando o atual momento de união entre o Executivo e Legislativo municipal. Segundo o parlamentar, essa colaboração tem gerado benefícios significativos para a cidade.

Para Neném, a parceria entre a Câmara e a gestão do prefeito tem resultado em eficiência e transformações positivas para a capital acreana.

“A instituição Câmara Municipal está feliz com a gestão do nosso prefeito, mostrando eficiência. E essa parceria entre o Executivo e o Legislativo é muito positiva. E a região aqui do Segundo Distrito, de forma geral, estamos muito felizes, porque deu uma cara nova aqui. Os comerciantes, os moradores que residem aqui, e a população que chega aqui para conhecer a nossa cidade, vê agora esse cartão postal”, afirmou o presidente da Câmara.

Raimundo Neném, que além de presidir o parlamento municipal, também integra a base de apoio ao prefeito Tião Bocalom, expressou sua satisfação com a gestão até o momento. Ele destacou a postura “radiante” do prefeito e enfatizou a transformação que Rio Branco vem experimentando.

“A posição do nosso prefeito é muito radiante, é muito fundamental, Rio Branco tem uma cara nova, né? E o prefeito deve sonhar junto conosco, com a Câmara Municipal. Sempre vamos dar o suporte ao Executivo para que esses benefícios venham a chegar até a população de Rio Branco”, afirmou Neném, ressaltando o comprometimento da Câmara em colaborar para que os avanços proporcionados pela gestão se traduzam em benefícios tangíveis para a população local.