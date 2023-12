Renda per capita dos acreanos atinge R$ 1.038, revela Censo do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados do Censo de 2022, trazendo à tona importantes informações sobre a realidade socioeconômica no Acre. Os números revelam aspectos cruciais, como a renda per capita, indicadores de trabalho formal e a participação na administração pública.

Em 2022, a renda per capita dos acreanos alcançou R$ 1.03/, situando o estado na 22ª posição entre os 27 estados brasileiros. Esse valor reflete o rendimento médio por pessoa em um domicílio

Analisando a ocupação da população de 16 anos ou mais na semana de referência de 2016, observa-se que 322 mil acreanos estavam ocupados nesse período, colocando o estado na 25ª posição nacional. A proporção de pessoas nessa faixa etária em trabalho formal, considerando apenas as ocupadas na semana de referência, foi de 39,4%, posicionando o Acre em 23º lugar entre os estados.

Em contrapartida, em 2022, a proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em trabalhos formais, atingiu 45,5%, impulsionando o estado para a 19ª posição nesse indicador. Já o rendimento médio real habitual do trabalho principal das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em trabalhos formais, alcançou R$ 2.565, elevando o Acre para a 17ª posição nesse quesito.

No âmbito da administração pública, defesa e seguridade social, em 2021, o Acre contava com 37.493 pessoas ocupadas nesse setor, colocando-o na última posição, 27ª entre os estados brasileiros. Esses dados ressaltam a relevância desse segmento na geração de empregos e serviços públicos no estado.