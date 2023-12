Repiquete: rio sobe de forma surpreendente e cobre ponte no interior do Acre

Os moradores da comunidade Boca do Caeté, ramal do São João e de localidades vizinhas não conseguem mais atravessar de carro ou de motocicleta pela ponte estaqueada da Boca do Caeté. Nesses últimos dias, em decorrência da chuva, o nível do Rio Caeté subiu e acabou cobrindo a ponte.

Desse modo, o acesso para o outro lado só está sendo possível através de embarcações. “Essa ponte tem uma grande serventia para todos nós, mas infelizmente foi coberta pelas águas. Agora, resta esperar o rio baixar para que possamos utilizá-la novamente”, comentou o morador Antônio Paulo.

A comunidade Boca do Caeté fica a poucos minutos da área central de Sena Madureira e conta com escola e posto de saúde.