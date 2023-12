Repórter fica 4 dias internada com infecção urinária e faz alerta

A repórter e assistente de palco Daia de Paula usou as redes sociais, nessa segunda-feira (18/12), para revelar que ficou quatro dias internada e fez uma alerta aos seus mais de 400 mil seguidores. A namorada de Caio Castro teve um quadro grave de infecção urinária.

“Mulherada, vim aqui só para deixar um recado para vocês, que eu quase cantei para subir. Tive infecção de urina e não sabia que era infecção de urina. Por quê? Desde sempre tive muita muita dor na lombar do lado esquerdo, só que eu nunca vinculei essa dor com uma infecção nem nada. Eu achava que era dor de treino e eu deixava. ‘Depois eu vou ver isso’, ‘depois vou ver isso’ e tal, voltando de viagem, febre de 39 graus. Tive que correr pro hospital, fiquei internada quatro dias!”, começou Daia.

“E aí descobri que essa infecção, como eu não cuidei, ela foi para o rim, então eu fiquei quatro dias tomando antibiótico na veia, estou me cuidando à base de água ainda. Eles me liberaram, então, assim, tive alta, mas ainda estou me cuidando em casa com antibióticos. Se Deus quiser, está tudo certo, mas se cuidem”, alertou a repórter.