Réveillon: com público estimado em mais de 30 mil pessoas, PM reforça efetivo em Cruzeiro do Sul

A festa de Réveillon em Cruzeiro do Sul acontece na Arena do Juruá e deve receber um público estimado de mais de 30 mil pessoas neste domingo (31). Para garantir a segurança na festa, realizada pela Associação Comercial de Cruzeiro do Sul (Acecs), em parceria com o governo do Estado, a Polícia Militar do Acre (PMAC) estará presente com efetivo reforçado.

Segundo o site Agência de Notícias do Acre, além do policiamento ostensivo já realizado na cidade, pelo menos mais 50 policiais militares vão reforçar a segurança do evento, com a fiscalização e organização do trânsito.

A festa tem previsão de início às 21h, com a presença dos cantores nacionais Diego & Victor Hugo, que devem iniciar o show após a queima de fogos. As celebrações continuam até às 5h da manhã.