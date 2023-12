Rio Branco enfrenta Santa Cruz na estreia da Copa São Paulo 2024

O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda, 11, a tabela da Copa São Paulo de 2024. O Rio Branco, representante do futebol acreano, enfrenta o Santa Cruz, de Pernambuco, na estreia do torneio no dia 4 de janeiro, às 13h15 (hora Acre). Na sequência, o Estrelão enfrenta o Desportivo Brasil, de São Paulo, no dia 7 e fecha a participação na 1ª fase contra o Capivariano, de São Paulo, no dia 10.

Dois avançam

As equipes irão disputar o grupo 16 em Porto Feliz, sede do Desportivo Brasil, e os dois primeiros colocados avançam à segunda fase da competição. O Estrelão foi a primeira equipe acreana a passar da primeira fase em 2017.

Segue preparação

O elenco do Rio Branco segue realizando os treinamentos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, sob o comando do técnico Eriano dos Santos (Chumbinho).