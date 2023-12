Rio Branco fecha primeira semana de treinamentos no José de Melo

Com um treinamento físico seguido de um trabalho com bola, o elenco do Rio Branco fecha na manhã deste sábado, 30, no José de Melo, a primeira semana de treinos visando as competições de 2024.

“Os primeiros treinos foram intensos e com uma excelente resposta dos atletas. Isso é fundamental para montarmos um trabalho vencedor”, avaliou o técnico interino Wemerson Rambinho.

Descanso no domingo

Wemerson Rambinho definiu a programação de treino para o início da primeira semana de 2024. “Os atletas terão um período de descanso no domingo e na segunda os trabalhos serão em dois períodos. Precisamos aproveitar esse início de preparação”, comentou o treinador.

Mais contratações

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, avalia a possibilidade de mais contratações antes do início do Campeonato Estadual. Contudo, o dirigente espera ter atletas do Sub-20 após a disputa da Copa São Paulo.