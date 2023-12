Rio Branco terá duas festas de Réveillon; saiba o que é permitido levar e como será a entrada

Rio Branco contará com duas grandes festas de Réveillon abertas ao público no próximo domingo (31). Os eventos acontecem, simultaneamente, no Calçadão da Gameleira e no estacionamento do Arena da Floresta.

Organizado pela prefeitura de Rio Branco, o Réveillon de Vida, Esperança e Dignidade, terá início a partir das 18h e terá entrada gratuita. Entre as atrações confirmadas estão Álamo Kário, DJ Belmont, Edu Safadão e Levada do Ghetto.

Na festa será permitida entrada com geleiras de bebida, exceto garrafas de vidro. Garrafas de lumínio e plástico estão permitidos.

Às 00h será realizada o tradicional show pirotécnico, que contará com queima de fogos e a cascata na ponta metálica.

Réveillon da Arena

No estacionamento da Arena da Floresta, o Réveillon da Família é organizado pelo Governo do Estado e terá início a partir das 20h e vai até às 4h da manhã.

A entrada para o evento será um quilo de alimento não perecível, com exceção do sal e do açúcar. Também está liberada a entrada de geleiras, no entanto, não será permitido levar garrafas de vidros. O público presente terá à disposição, ainda, alimentos e bebidas comercializados pelos empreendedores da economia solidária.

A festa terá dois shows nacionais, com os cantores Murilo Huff (que entra no palco às 22h) e Tatau, ex-araketu (que finaliza os shows nacionais). Às 00h será realizada a grande queima de fogos de artifícios, marcando a chegada no novo ano.

Nos dois eventos os foguetórios não terão barulho, obedecendo assim, a legislação estadual que proíbe o uso de fogos com estampidos.