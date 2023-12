Saiba quem é a amante marroquina de Júlio César; Veja fotos

Mais um caso de infidelidade no mundo do futebol. O portal LeoDias descobriu que um dos motivos que levaram ao fim do casamento entre Júlio César e Susana Werner foi um caso de infidelidade cometido pelo ex-jogador. Segundo fontes, o atleta mantinha um relacionamento extraconjugal com uma mulher marroquina que vive em Milão, na Itália.

Com pouco menos de 20 mil seguidores nas redes sociais, a mulher com quem o jogador mantém relacionamento extraconjugal se chama Wefee, mas é conhecida como Stella pelos amigos mais próximos. Mesmo tendo nascido em Marrocos, a mulher de 32 anos vive desde a infância na Itália.

Ela costuma frequentar o clube Just Me, em Milão. O portal descobriu que foi lá onde a mulher conheceu o ex-goleiro da Seleção, no dia 3 de agosto deste ano, quando o ex-atleta ainda estava casado com Susana Werner.

Veja as fotos