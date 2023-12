Saiba quem é a modelo brasileira que está com Lewis Hamilton na Bahia

O automobilista britânico Lewis Hamilton resolveu passar a Virada do Ano em terras brasileiras. O campeão da Fórmula 1 está passando o Réveillon na Bahia e foi clicado ao lado da modelo Juliana Nalú, ex-namorada do rapper L7nnon. Porém, não é de hoje que eles aparecem juntos. No início do ano, Hamilton e Nalú viajaram juntos para a Antártida.

Juliana Nalú tem 24 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ), mas mora desde 2016 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua carreira como modelo começou ainda na adolescência, aos 14 de anos. Entretanto, seu trabalho não para por aí. Em 2018, ela esteve na novela Segundo Sol, da Globo, como par romântico de Chay Suede.

Além do namoro com L7nnon, Juliana Nalú também viveu um romance com o rapper Kanye West. Em outubro de 2022, a assessoria da modelo confirmou o relacionamento: “É namoro real”, apontaram eles.

Juliana acumula mais de 900 mil seguidores nas redes sociais e costuma publicar fotos de seus trabalhos como modelo. Ela é discreta quando o assunto é vida pessoal.