Saiba quem é Serguei Bátrin, deputado que jogou granadas em colegas

Serguei Bátrin é o deputado distrital que explodiu três granadas em uma reunião de conselho na Câmara da cidade de Keretsky, na região da Transcarpática, no oeste da Ucrânia. Ele pertence ao mesmo partido do presidente Volodymyr Zelensky, “Servo do Povo” (Sluga Narodu em ucraniano). Nesta sexta-feira (15/12), Bátrin, de 54 anos, entrou em uma sala de reunião do conselho e lançou três granadas de mão. Ao todo, 26 pessoas feridas, seis delas em estado crítico, e uma teria morrido. As imagens mostram a sala completamente destruída. Também ferido, Bátrin foi socorrido e houve tentativa de reanimação. A informação inicial que se tem da polícia da Ucrânia é de ele teria morrido, o que ainda não foi confirmado oficialmente. A polícia ainda investiga a motivação do crime.

“Segundo informações preliminares, uma pessoa, o próprio detonador, morreu na explosão e mais 11 pessoas ficaram feridas”, chegaram a afirmar as autoridades policiais, que encaminharam o caso ao Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) por considerá-lo um possível ataque terrorista.

Investigado

O deputado Serguei Bátrin é, ainda, um membro da Comissão de Ordem e Lei da Ucrânia. Ele também está sendo investigado por uso ilegal de armas, munições ou explosivos, crime previsto no código penal ucraniano.

“Na comunidade de Keretsky, durante uma sessão, um vereador local jogou granadas no salão de sessões. Como resultado, 26 deputados e funcionários municipais ficaram feridos. Todas as vítimas foram imediatamente levadas para centros de saúde”, confirmou o governador da Transcarpática, Viktor Mikita.

Mikita informou que as circunstâncias do “crime” estão sendo investigadas e que foi convocada uma reunião de emergência do Conselho de Defesa da região.