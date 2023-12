Saiu o edital: concurso da Sefaz com quase 200 vagas já tem data para inscrições; veja detalhes

Como adiantado nesta quarta-feira (13) pelo governador Gladson Cameli, o governo publicou o edital do concurso público da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz/Ac), em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

O certame que será organizado pela Cebraspe vai oferecer 164 vagas para nível médio e superior.

As inscrições estarão abertas entre os dias 22 de dezembro a 10 de janeiro de 2024. As provas estão previstas para serem realizadas dia 10 de março de 2024 e a remuneração inicial é de R$ 3.252,15 a R$ 19.952,09.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Os aprovados no concurso Sefaz receberão remunerações que podem passar dos R$ 30 mil no topo da carreira.

Isenção

Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição os candidatos amparados pela Lei Complementar Estadual nº 345/2018, e suas alterações.

– Inscrito no CadÚnico

– Candidato convocado e nomeado para servir a Justiça Eleitoral do Acre

– Candidato doador de sangue

– Candidato doador de medula óssea

– O candidato deverá solicitar isenção entre os dias 22 de dezembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO: