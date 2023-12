Santa Cruz bate Independência e é campeão Estadual no Florestão

O Santa Cruz derrotou o Independência por 3 a 0 nesta segunda, 4, no Florestão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-13. Miguel, Luiz Gustavo e Samuel marcaram os gols da Capivara.

Boa vantagem

O Santa Cruz abriu 2 a 0 no placar e foi para o intervalo com uma boa vantagem. Contudo, o Jorge De La Cruz perdeu uma penalidade, ainda na primeira etapa, e deixou o Tricolor mais longe da conquista. No segundo tempo, o jogo seguiu bem disputado e no último lance, Samuel definiu o marcador.

3º título de 2023

Depois de conquistar o Sub-15 e o Sub-11, o Santa Cruz garantiu a terceira conquista na temporada de 2023. A equipe foi a mais vencedora do futebol acreano no ano.

Temporada fechada

Depois de 8 torneios durante 2023, a final entre Santa Cruz e Independência fechou a temporada de 2023 do futebol acreano, nas competições oficiais. Santa Cruz fechou a competição sem tomar nenhum gol