Santa Cruz e CT Furacão decidem título do Campeonato Estadual

Santa Cruz e CT Furacão do Norte decidem nesta sexta, 1º, a partir das 16 horas, no Florestão, o título do Campeonato Estadual Sub-11. As duas equipes chegam invictas na final e devem fazer um confronto bem equilibrado.

Santa sem mudança

O técnico Cristiano Menezes não deve realizar mudanças no Santa para a decisão.

“Vamos manter a nossa base. Construímos um trabalho em pouco tempo, mas queremos essa conquista”, comentou o treinador.

CT aposta no meio

O CT Furacão do Norte tem um meio campo com qualidade e uma possível conquista passa por esse setor.