Santa Cruz e Independência decidem o último título da temporada 23

Santa Cruz e Independência decidem nesta segunda, 4, a partir das 16 horas, no Florestão, o título do Campeonato Estadual Sub-13. A final marca o fechamento oficial da temporada de 2023 do futebol acreano.

Santa quer 3º título

O Santa Cruz vai em busca do terceiro título da temporada. O técnico Maydenson Costa terá a equipe completa para o confronto.

“Manteremos a mesma maneira de atuar. Precisamos ter cuidados porque o nosso adversário subiu muito de produção durante a competição”, avaliou o treinador.

Primeira taça

O Independência entrou na competição sem favoritismo. Contudo, ao longo do torneio o técnico Illimani Suarez foi realizando ajustes e a equipe chega forte para tentar a primeira taça do ano.