Santa Cruz vence amistoso contra seleção de Cobija e diretoria define embarque para Rancharia

Com gols de Samuel e Marquinhos, o Santa Cruz venceu a seleção de Cobija por 2 a 1 nesse sábado, 30, no CT do Cupuaçu, em um amistoso preparatório para a disputa da Copa Rancharia. A competição começa no dia 22 de janeiro e será disputada em cinco categorias com mais de 150 equipes de todo o Brasil confirmadas.

“Foi um bom treinamento principalmente pelas dificuldades impostas. A seleção de Cobija tem jogadores de imposição física e o gramado encharcado também exigiu da nossa equipe”, comentou o técnico Léo Raches.

Derrota no Sub-14

No duelo entre as duas equipes no Sub-14, a seleção de Cobija derrotou o Santa Cruz por 2 a 0. “Esse tipo de trabalho é muito importante para podermos evoluir. O nosso objetivo é chegar com o time bem preparado em São Paulo”, disse o treinador Maydenson Costa.

Embarque no dia 17

O CEO do Santa Cruz, Adem Araújo, confirmou para o dia 17 de janeiro o embarque para Rancharia, em São Paulo. “Fechamos a nossa programação. Vamos sair de Rio Branco na noite do dia 17 e chegaremos no dia 20 em São Paulo, dois dias antes do início da competição”, explicou Adem Araújo.