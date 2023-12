Santa Tribe: balada eletrônica natalina anuncia Nicolau Marinho como atração principal

As produtoras de eventos Tribe Beat e PVT (voltadas para o fomento da música eletrônica), organizam a sexta edição da Santa Tribe. O evento acontece no dia 23 de dezembro (sábado), e contará com a presença da atração nacional Nicolau Marinho, DJ e produtor musical.

Nome em ascensão na cena eletrônica nacional, Nicolau Marinho vem se destacando com suas texturas musicais e ideias inovadoras. Produtor de música eletrônica do Rio de Janeiro, Nicolau Marinho já levou suas produções, majoritariamente baseadas em tech house e bass house (rítmos considerados mais dançantes e animados) , ao topo das vendas do Beatport, maior site de compra de música eletrônica do mundo.

Fundador da label Eatbeat Records, já se apresentou em festivais como Soul Vision, 303 Art Festival e Universo Paralello, além de ter passagens por Estados Unidos, Bolívia e cinco turnês no continente africano. Além disso, Nicolau Marinho possui mais de 3 milhões de plays no Spotify (maior plataforma de streamig de música do mundo).

A Santa Tribe acontece no bar e restaurante Tardezinha, localizado na Estrada Dias Martins, próximo ao Colégio Armando Nogueira. No evento, também será comemorado o aniversário do empresário Bernardo Franklin, proprietário da Tribe Beat. “É muito gratificante poder celebrar ao lados dos amigos e ao mesmo tempo poder fomentar a música eletrônica local”, comentou.

Os ingressos estão disponíveis para compra nos pontos de venda espalhados pela cidade:

Casa da Sogra (Próximo ao terminal urbano)

Pão de Queijo Conveniência (Sétimo Bec e Aviário)

Mary Bjoux (Shopping)

Além dos pontos de vendas físicos, também é possível adquirir ingressos online através da Bilheteria Digital no link: https://www.bilheteriadigital.com/santa-tribe-23-de-dezembro.