Santos perde para o Fortaleza e é rebaixado pela 1ª vez no Brasileirão

O Santos caiu para a Série B. Com a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza e as vitórias de Bahia e Vasco, o Peixe amargou, nesta quarta-feira (6), pela primeira vez a sensação de ser rebaixado para a 2ª divisão do Brasileirão, nesta quarta-feira (6), pela 38ª rodada. A queda veio logo na primeira edição do nacional desde a morte do Rei Pelé.

Em jogo disputado na Vila Belmiro, o time visitante foi quem saiu na frente com Marinho. O Peixe empatou com Messias, na segunda etapa, mas não conseguiu reagir. Ainda levou mais um, de Lucero, e acabou terminando a competição com 43 pontos e na 17ª colocação.

Com a queda, a equipe deixa de figurar no grupo dos times que nunca foram rebaixados no Brasileirão. Agora, apenas Flamengo e São Paulo ostentam essa honraria.

Como foi o jogo

Precisando do resultado positivo e atuando dentro de casa, o Santos utilizou o mando de campo a seu favor para pressionar o Fortaleza logo no início. E quase abriu o placar com Marcos Leonardo, quando Titi tirou em cima da linha. A arbitragem marcou impedimento após o lance.

A outra chegada inicial foi com Jean Lucas. No entanto, quando ia sair cara a cara com o goleiro João Ricardo, o camisa 8 acabou chutando o chão.

O drama aumentou na Vila Belmiro com os gols de Bahia e Vasco. Aos 30 minutos, o Santos entrava pela primeira vez na rodada na zona de rebaixamento. No entanto, seis minutos depois a Vila ‘explodiu’. Era gol de Paulinho, empatando em 1 a 1 o jogo do Atlético-MG contra o Bahia, resultado que tirava o Peixe da zona de rebaixamento.

Aos 38 minutos, um balde de água fria nos torcedores. O Santos foi todo para o ataque em um escanteio e levou um contra-ataque fulminante. E com gol do Fortaleza veio com direito a lei do ex. Marinho saiu cara a cara com João Paulo e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0. Na comemoração, fez sinal de ‘silêncio’ para os torcedores santistas.

O resultado ainda deixava o Santos fora da zona de rebaixamento, mas causou uma apreensão gigante no estádio.

Tanto é que Marcelo Fernandes fez duas trocas ainda na primeira etapa. Dodô foi substituído por Lucas Lima, enquanto Nonato entrou na vaga de Rincón.

A primeira etapa na Vila Belmiro terminou. Mas o Santos acabou indo para a zona de rebaixamento pela segunda vez. Luciano Juba fazia 2 a 1 para o Bahia na Fonte Nova, placar que fez o time de Rogério Ceni empurrar o Peixe para o Z-4.

Precisando marcar gols na segunda etapa, o Santos chegou pela primeira vez com Marcos Leonardo. O camisa 9 tentou de cabeça, mas parou em João Ricardo.

O empate do Santos veio aos 12 minutos da segunda etapa. Messias foi no terceiro andar para dar uma testada e inflamar a Vila Belmiro. E a explosão veio aos 18 minutos. Não foi gol do Santos, mas sim do Red Bull Bragantino. Léo Ortiz deixava 1 a 1 em São Januário, placar que tirava o Peixe do Z-4.

Como o Santos não conseguia virar, o destino trouxe ainda mais drama na reta final da partida. Aos 37 minutos, a Vila Belmiro recebia a informação de que o Vasco fazia 2 a 1 com Serginho Macedônia. Na Fonte Nova, o Bahia vencia por 3 a 1. E o Santos voltava para o Z-4 pela terceira vez. O Bahia ainda fez 4 a 1 no Galo na etapa final. A rede até balançou na Vila, mas para o Fortaleza. Lucero viu João Paulo adiantado e fez do meio-campo.

A partida foi encerrada. Teve torcedor que chegou a invadir o campo, outros choraram na arquibancada, os atletas foram às lágrimas em campo. E o rebaixamento foi confirmado.