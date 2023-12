São Francisco vai realizar preparação para o Estadual em Extrema

A diretoria do São Francisco definiu e a preparação para o Campeonato Estadual de 2024 será realizada na Vila Extrema, em Rondônia. Os treinamentos serão iniciados no dia 15 de janeiro e o primeiro desafio dos Católicos vai ser contra o Humaitá no dia 24 de fevereiro, no Florestão.

“Pensamos na melhor estrutura para comissão técnica e os atletas. Na Extrema, teremos três campos para realizar todos os treinamentos e os atletas ficarão concentrados somente na preparação”, explicou o CEO do São Francisco, Wemerson Campos.

Amistoso confirmado

Wemerson Campos confirmou para o dia 28 de janeiro, na capital rondoniense, o primeiro jogo amistoso da pré-temporada contra o Porto Velho. “Queremos uma equipe para lutar pelo título do Estadual. Vamos executar o nosso planejamento da melhor maneira possível”, explicou o CEO.

Começam a chegar

De acordo com Wemerson Campos, somente na primeira semana de janeiro os profissionais contratados pelo São Francisco irão começar a chegar na capital acreana. “Estamos adquirindo as passagens e por isso alteramos a data do início da preparação”, afirmou Wemerson Campos.