O secretário adjunto de Esportes, Ney Amorim, vai ser o entrevistado do Podcast ContilNet nesta quarta, 20, a partir das 15h45 no www.contilnet.com.br.

Ney Amorim tem como os primeiros objetivos colocar a Arena da Floresta em condições de receber as partidas de futebol e firmar parcerias com as federações amadoras.

“O trabalho é desafiador, mas estou bastante motivado. Podemos fazer muito pelo esporte acreano”, disse Ney Amorim.